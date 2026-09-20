Антон Мороз: ​Мы слышали, слушаем и будем слышать наших избирателей

23:34, 20 сентября 2026, ПАИ

Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы Антон Мороз во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября, напомнил, что в рамках работы партии была сформирована Народная программа, направленная на выполнение задач, поставленных главой государства.

«Мы провели большую работу – сформировали Народную программу, чтобы выполнить задачи, которые поставил президент. А он всегда ориентируется на народ. Мы провели огромное количество встреч, совещаний, выслушали большое количество предложений», – рассказал депутат.

Антон Мороз также отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах: «Это конкурентная кампания, и количество партий, указанных в бюллетенях, показало, что конкуренция очень высокая. Мы не работали только во время избирательной кампании – мы работали все предыдущие пять лет, когда был выдан вотум доверия партии «Единая Россия».

По словам депутата, всё это время партия продолжала работать с избирателями и учитывать их предложения.

«Мы слышали, слушаем и будем слышать наших избирателей и будем выполнять задачи, которые они нам ставят», – сказал Антон Мороз.

Он также добавил, что именно в конкурентной борьбе формируются наиболее взвешенные решения: «В такой борьбе рождается истина, и партия будет достойно представлена в будущих органах власти».

Депутат также выразил надежду, что задачи, поставленные в ходе кампании, и предложения жителей будут реализованы.

«Прошедшие выборы важны для всей страны и Псковской области, важно, чтобы мы сделали правильный выбор и двигались дальше», – заключил Антон Мороз.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.