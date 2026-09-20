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Политика

Александр Котов: «Единая Россия» провела тысячи встреч с избирателями в ходе кампании

Региональное отделение «Единой России» провело тысячи встреч с избирателями в ходе избирательной кампании и рассчитывает на оценку своих усилий. Об этом председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов заявил во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Мы прошли тяжёлую избирательную кампанию, в которой старались приложить все силы. Мы, региональное отделение партии, относимся всегда серьёзно. Для нас никакая избирательная кампания не бывает проходной. Мы потратили очень много сил. Нам есть что сказать о том, что сделано, и есть что сказать о планах на будущее. Я рассчитываю, что избиратели наши усилия по достоинству оценят», – сказал Котов.

По его мнению, избиратели оценивают отношение политических партий к волнующим их вопросам.

«Та политическая партия, которая больше всего работает с избирателями глаза в глаза, проводя встречи, спрашивая у них о волнующих проблемах, может рассчитывать на больший процент. Наши кандидаты пропахали всё политическое поле, провели огромное количество встреч. Это на каждого кандидата – сотни, а в целом, если взять по кандидатам, кто принимал участие в выборах, – тысячи встреч. Понятно, что живое общение невозможно заменить агитационно-пропагандистскими материалами», – подчеркнул он.

Александр Котов также дал прогноз состава регионального парламента.

«Те политические партии, которые проявляли большую активность, вправе рассчитывать на большое количество депутатских мандатов. Произойдут какие-то перестановки, но состав Заксобрания нашего региона будет примерно таким же. Я надеюсь, что большинство будет у кандидатов от «Единой России» и пропорционально будут представлены те политические партии, которые активно вели эту кампанию», – резюмировал он.

«Я многие годы голосовал через ДЭГ, так как это современный способ, когда можно не тратить много времени и спокойно проголосовать. Но в этот раз я поехал на избирательный участок, чтобы напомнить себе о традиции, которая существовала ранее, и проголосовал с помощью бюллетеня. Хотел показать пример, что надо участвовать в выборах: от нашего выбора зависит будущее страны. Мы голосуем за Законодательное Собрание Псковской области – орган власти нашего региона, и мы определяем будущее нашей Псковской области. Мне хотелось позвать наших людей на избирательные участки, чтобы они сделали свой выбор», – добавил Котов.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.

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Александр Котов: «Единая Россия» провела тысячи встреч с избирателями в ходе кампании

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