Историки ПсковГУ рассказали об образе Александра Невского на форуме «Истоки»

10:08, 31 августа 2022, ПАИ

Преподаватели Псковского государственного университета приступили к проведению лекций для участников 5-й смены историко-культурного форума «Истоки» (Печоры) в рамках дополнительной образовательной программы «Александр Невский в языке, культуре, медиа: современный образ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Целью данной программы является укрепление духовного самосознания через вовлечение в проекты по сохранению народно-исторической памяти.

30 августа состоялась первая встреча спикеров с гостями форума. Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Юлия Колпакова и кандидат исторических наук, начальник исторического отдела Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Максим Колпаков представили лекцию-дискуссию на тему «Князь Александр Ярославич Невский и его время».

«Важно понимать: есть реальная история, есть историческая правда, а есть историческое сознание, - рассказал Максим Колпаков. - Наука и массовое представление никогда не будут совпадать, и в этом нет ничего страшного. Когда мы начинаем рассуждать об исторической памяти и исторической мифологии, очень важно, чтобы не было места откровенной неточности и лжи. Это искусство - суметь отделить пропаганду, упрощение ради объяснения детям. Это очень тонкая грань».

В то же время Юлия Колпакова добавила, что Александр Невский из живого, реального человека постепенно становился мифом, образом.

Слушатели программы участвовали в обсуждении поставленных вопросов, а после лекции смогли примерить детали снаряжения, подобные тем, которые использовали воины X века, - кольчугу, шелом и др.

Кроме того, для участников смены были подготовлены коммуникационные и дискуссионные площадки, на которых каждый смог не только послушать спикеров, но и поделиться своими мыслями, высказать свое мнение и услышать мнение других.

31 августа состоится коммуникационная площадка: рефлексия актуализации образа Александра Невского в современных культурных проектах. Спикерами выступят профессоры, доктора филологических наук ПсковГУ Людмила Капитанова и Аида Разумовская.

1 сентября пройдет дискуссионная площадка «Для чего раскрашивают старые фильмы? Кинематографический шедевр С. Эйзенштейна «Александр Невский» и его сегодняшние молодые зрители». Спикерами выступят доктор филологических наук, профессор Илона Мотеюнайте, доктор филологических наук, профессор Людмила Капитанова, старший преподаватель кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Мария Семенова.

Напомним, участниками Молодежного историко-культурного форума «Истоки» станут более 1000 человек в возрасте от 14 до 35 лет – представители волонтерских и патриотических организаций, активисты общественных организаций, молодые педагоги, архитекторы, экскурсоводы, историки и молодые семьи. В рамках мероприятия пройдут 10 смен на существующей инфраструктуре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Организаторами форума выступают правительство Псковской области, Псковская епархия Русской православной церкви, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Псковский государственный университет.