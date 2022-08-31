Подготовку ПсковГУ к учебному году и меры соцподдержки студентов обсудил Михаил Ведерников с Натальей Ильиной

10:48, 31 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной, темами которой стали подготовка вуза к новому учебному году, социальная политика и участие образовательного учреждения в региональных и федеральных проектах.

Учебный год 2022/2023 станет началом профессиональной подготовки для 1 тысячи первокурсников — ребят из Псковской области, 35 регионов страны и 17 иностранных государств. В рамках приемной кампании закрыты все бюджетные места. Общий контингент учащихся без заочного отделения стабильно составляет 10 тысяч студентов, отметила Наталья Ильина. Она добавила, что в День знаний праздничные мероприятия пройдут в каждом институте вуза. Для первокурсников в главном корпусе студенческие объединения организуют интерактивные площадки.

Особое внимание Михаил Ведерников и Наталья Ильина уделили социальной поддержке педагогов и студентов. Так, в прошлом учебном году ПсковГУ перенял практику Минпросвещения РФ и ввел в колледже надбавку пять тысяч рублей за классное руководство. С нового учебного года выплату планируется распространить и на преподавателей вуза — кураторов учебных групп.

Ученым советом университета утвержден перечень социальных выплат для студентов-бюджетников, в который входит 26 оснований для оказания поддержки. Так, ежемесячные выплаты смогут получить, к примеру, студенты из числа детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных родителей и другие категории. Единовременные выплаты предусмотрены в случаях ущерба из-за стихийных бедствий, оплаты медицинского лечения, в случае беременности и родов, при направлении на полевую практику.

«Поддержка студентов — приоритет для вуза», — отметила Наталья Ильина. Губернатор положительно оценил работу вуза в этом направлении.

Отдельно Михаил Ведерников обсудил с Натальей Ильиной работу специалистов ПсковГУ в рамках реализации крупных всероссийских и региональных проектов. В этой части представители вуза трудились и летом — август ознаменован тремя крупными мероприятиями. Так, преподаватели, молодые исследователи и аспиранты ПсковГУ принимают участие в тематических сменах молодежного историко-культурного форума «Истоки», который проходит в Печорах. В международном центре «Артек» вуз вместе с МГУ им. М. В. Ломоносова провел тематическую смену — «Черноморский экологический патруль». Совместно с Минпросвещения РФ в Пскове состоялась «Университетская смена» для более 80 детей из Луганской и Донецкой народных республик.

В ходе совещания ректор вуза озвучила инициативу по развитию в школах региона профильных классов. К медицинским, социально-педагогическим, гуманитарным и Кикоинскому классам, созданным при поддержке главы региона, добавятся инженерные.

«В Псковской области давно не проводились финалы Всероссийских предметных олимпиад школьников. В этом году мы начали большой проект. Совместно с региональным комитетом по образованию подали заявку в Министерство просвещения РФ и получили поддержку. Уже в этом учебном году Псковская область примет заключительный этап Всероссийской олимпиады по истории», — отметила Наталья Ильина.

Для того чтобы юные псковичи достойно представили регион на предметной олимпиаде, вуз уже провел олимпиадную школу по истории, еще две состоятся осенью и зимой. В них примет участие и молодежь Северо-Западного федерального округа. Преподаватели вуза прошли повышение квалификации, чтобы получить возможность стать членами жюри.

В планах организовать и провести в Псковской области заключительные этапы школьных олимпиад по основным предметам — математике, информатике, литературе, русскому языку, химии, биологии и истории. Таким образом, по словам руководителя вуза, регион сможет стать окружным центром по работе с одаренными детьми и развить сотрудничество с образовательным центром «Сириус». Все мероприятия планируется провести в рамках программы «Приоритет 2030».

«Инициатива хорошая, полностью поддерживаю», — отметил губернатор и добавил, что даст поручение профильному региональному комитету оказывать необходимую поддержку для достойной организации мероприятий на Псковской земле.