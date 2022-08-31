В школах России запретили использовать мобильные телефоны на уроках

11:39, 31 августа 2022, ПАИ

Во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. Трансляция ведётся на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в седьмой класс идёт, сын идёт в первый класс. У неё не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребёнка, – этого нет», – сказал Сергей Кравцов.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», – добавил он.

Сергей Кравцов также сообщил, что Минпросвещения РФ рекомендует провести традиционные линейки 1 сентября в очном формате.