Первый полигон для дронов запустят в России в этом году

12:05, 31 августа 2022, ПАИ

Первый в России полигон для испытаний беспилотных авиационных систем (БАС) начнёт функционировать уже в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя проекта «Полигон БАС» Елену Чернявскую.

«Приёмочные, финальные, испытания проходили с 11 по 31 июля. В ходе испытаний была проверена работа программно-аппаратного комплекса и выработан единый подход к дальнейшей эксплуатации полигона. Мы приглашали на полигон разработчиков БАС для проведения испытаний и сертификации, а также стартапы, которые разрабатывают решения в области беспилотных авиационных систем. В ближайшее время пройдут приёмочные комиссии контрольных точек», – рассказала Елена Чернявская.

Отмечается, что цифровая платформа и летно-испытательный центр «Полигон БАС» находятся в районе аэродрома «Орловка», в 160 километрах от Москвы. Там разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрационные и сертификационные полёты.