Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый полигон для дронов запустят в России в этом году

Первый в России полигон для испытаний беспилотных авиационных систем (БАС) начнёт функционировать уже в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя проекта «Полигон БАС» Елену Чернявскую.

«Приёмочные, финальные, испытания проходили с 11 по 31 июля. В ходе испытаний была проверена работа программно-аппаратного комплекса и выработан единый подход к дальнейшей эксплуатации полигона. Мы приглашали на полигон разработчиков БАС для проведения испытаний и сертификации, а также стартапы, которые разрабатывают решения в области беспилотных авиационных систем. В ближайшее время пройдут приёмочные комиссии контрольных точек», – рассказала Елена Чернявская.

Отмечается, что цифровая платформа и летно-испытательный центр «Полигон БАС» находятся в районе аэродрома «Орловка», в 160 километрах от Москвы. Там разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрационные и сертификационные полёты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 августа 2022

Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
31 августа 2022

Порядка 17,5 млн российских школьников начнут новый учебный год 1 сентября
31 августа 2022

Эксперт: Львиная доля сделок в Псковской области приходится на оформление наследства
31 августа 2022

Цифровой формат сделок с имуществом обсуждают в медиацентре ПАИ
31 августа 2022

В школах России запретили использовать мобильные телефоны на уроках
31 августа 2022

Более 46 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
31 августа 2022

ФОТОФАКТ В бывшем здании кинотеатра «Октябрь» идут активные строительные работы
31 августа 2022

Подготовку ПсковГУ к учебному году и меры соцподдержки студентов обсудил Михаил Ведерников с Натальей Ильиной


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...