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Псковские таможенники выявили контрабанду крупной партии наркотических веществ

Фото Псковской таможни

В стационарном пункте таможенного контроля «Невельский» сотрудники Псковской таможни остановили легковой автомобиль, на котором граждане сопредельного государства возвращались в Республику Беларусь из Санкт-Петербурга, сообщает Псковская таможня.

При ожидании выезда из Российской Федерации пассажирка автомобиля, покинув транспортное средство, извлекла из-под одежды полимерный пакет с порошком белого цвета и попыталась его закопать в придорожный грунт. После наблюдения за действиями иностранной гражданки и их документирования сотрудники таможни изъяли пакет с порошком.

Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), масса синтетического наркотика составила 184,9 г.

Гражданка свою вину признала полностью, пояснив, что запрещенное вещество приобрела в Санкт-Петербурге.

В отношении гражданки Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Женщина заключена под стражу. 

Справка: незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со  штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

 
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