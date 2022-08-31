Порядка 17,5 млн российских школьников начнут новый учебный год 1 сентября

12:39, 31 августа 2022, ПАИ

Российские школы примут на полмиллиона детей больше, чем в прошлом году, – за парты сядут порядка 17,5 миллиона ребят. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. Трансляция ведётся на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Все учебные заведения, которые завтра откроются, готовы к началу учебного года. В этом учебном году у нас порядка 17 с половиной миллионов школьников – на целых полмиллиона детей больше, чем в прошлом. Среди них – около двух миллионов первоклассников», – сказал Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что традиционный очный формат остаётся основным для всех школ и никакого дистанционного обучения в планах нет и быть не может. По его словам, дистанционные технологии применяются в тех учебных заведениях, где это стало вынужденной мерой вследствие чрезвычайных ситуаций.