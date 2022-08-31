Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

12:46, 31 августа 2022, ПАИ

115 748 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 197 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 112 240 пациентов (за сутки – 162), умерли 1 894 инфицированных COVID-19 человека.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.