«Голосуй, или проиграешь»: псковские випы рассказали о воспоминаниях, связанных с выборами

15:33, 31 августа 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились своими воспоминаниями о выборах, об атмосфере праздника и дефицитных продуктах на избирательных участках, и рассказали об отношении к дистанционному электронному формату голосования, который в этом году опробуют жители Пскова и Великих Лук.

Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, природопользованию и экологии Псковского областного Собрания Андрей Козлов:

Дистанционно я голосовать не буду, потому что у нас дистанционное голосование, если не ошибаюсь, разрешено только в двух местах – в Пскове и Великих Луках, а я прописан и проживаю в Новосокольниках, поэтому голосовать пойду лично.

Могу сказать, что у меня отношение к электронному голосованию только положительное, потому что на сегодняшний момент, в век цифровизации, человек должен высказывать свою позицию, не делая никаких лишних телодвижений. К тому же ДЭГ позволяет вовлекать в этот процесс как можно большее количество людей. Поэтому, мне кажется, за электронным голосованием будущее.

Ну а мне больше всего запомнились выборы прошлого года, когда формировался новый парламент, областное Собрание, причем он существенно уменьшился, вы знаете: из 44 осталось 26 депутатов. Была достаточно большая конкуренция. Увеличились и округи: если раньше у нас было два района, сейчас у каждого депутата по четыре района. Когда ты отвечаешь за население четырех районов и за работу с властью – это очень непросто.

И еще были выборы депутатов Госдумы. В общем было тяжело, но, тем не менее, мы хорошо поработали и, в принципе, еще раз наша партия подтвердила, что люди ей доверяют. И наша главная задача – это доверие не отпустить, и в нынешнем году мы также рассчитываем на то, что народ окажет поддержку нашей партии, курсу президента, потому что президент у нас тоже хоть и не член партии «Единая Россия», но говорит о том, что это единственная действующая власть, сила, которая в стране что-то делает, а не просто критикует и говорит, как надо жить.

Гендиректор ООО «Металлист» Александр Избаш:

Мне запомнились выборы губернатора в 2004 году. Я в них участвовал, выступал доверенным лицом кандидата Михаила Кузнецов, мы вместе работали, были задействованы в качестве наблюдателей. Тогда Кузнецов выиграл у действующего губернатора, было много нюансов, связанных с административными и прочими ресурсами, которые были против этого. Однако результат показал, что смена власти требовалась, иначе Михаил Кузнецов и не победил бы.

Насчет дистанционного электронного голосования могу сказать, что мне ближе дойти до участка и проголосовать по старинке. А вообще электронное голосование — это нормально и должно быть, потому что мир развивается. Это особенно подойдет молодежи, её это привлечет, а молодежь — это будущее. Не привлечешь сегодня, её не будет завтра. Сам тоже, возможно, таким образом проголосую, если дети научат.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Барс» Татьяна Куваева:

С детства помню, как мы с родителями ходили на избирательный участок. Это была школа № 17 в Любятово. Родители голосовали, а мы с братом стояли рядышком, наблюдали за этим мероприятием, помогали бюллетени опускать в ящичек. Для нас, детей, это было запоминающимся событием.

А сейчас, конечно, очень хорошо, что постепенно вводится электронное голосование, у нас практически 70% сотрудников зарегистрировались и будут участвовать, включая меня, в электронном голосовании.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Лопотов:

Помню, с отцом ходили, голосовали. Настроение тогда было праздничное, атмосфера праздника присутствовала, а сейчас она утрачена.

Да и сейчас мне ближе и удобнее все-таки электронное голосование. Думается, движение в эту сторону правильное. Сам я пока не регистрировался, но планирую.

Заместитель председателя комитета управления сельского хозяйства и государственного надзора Псковской области Александр Никандров:

Когда я работал на птицефабрике, два раза избирался депутатом от Псковского района в районном Собрании и два с половиной года был членом исполкома. Но это всё в советские годы. Мне запомнилась и дополнительная нагрузка, и работа с людьми – ощутимо больше интереса появляется.

Электронное голосование буду пробовать в первый раз, но, в принципе, голосование – это голосование, что электронное, что такое.

Директор спортивной гребной школы олимпийского резерва «Ника» Константин Чижов:

Если говорить о самых запоминающихся выборах на моей памяти, то как-то я был на соревнованиях в Москве и пришлось голосовать там же. На одном из участков была кандидатура Алексея Николаевича Косыгина, тогда председателя Совета министров. Вот это мне запомнилось – то, что такая фигура.

Ну а сейчас я буду голосовать электронно. Хотя предпочитаю, конечно, всегда лицо в лицо, глаза в глаза, как говорится. Чтобы был человеческий контакт.

Заведующая отделением нефрологии и гемодиализа областной клинической больницы Лариса Жукова:

Помню, мы ходили на выборы с родителями, избирательный участок находился в 18-й школе. Мы жили неподалеку и ходили с родителями всей семьей. Там с утра играла музыка, работал буфет. Как ребенку мне были интересны два момента: во-первых, там мне покупали что-то вкусное, что в те времена не каждый день было на столе - булочки, конфеты шоколадные… И второй момент, когда родители заполняли бюллетени, мне их давали опускать в урну. Вот это мне очень нравилось. Плюс праздничная атмосфера.

В этом году проголосую дистанционно, потому что как раз буду в отъезде.

Генеральный директор АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» Николай Щураков:

Хорошо запомнил выборы 2004 года, потому что сам тогда избирался на пост главы района. Если так по-честному, я шел не потому, что это мне нравится или желание было уйти в политику, а потому, что стоял вопрос о жизни завода. Была политическая воля экс-главы района ликвидировать завод, поэтому пришлось выдвигать свою кандидатуру.

Я за любой вариант голосования и за личное, и за дистанционное, лишь бы оно было тайным. Зачем что-то отвергать? Некоторые говорят: «Ой, электронное голосование – обман», – это глупость.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов:

90-е годы запомнились, ельцинские выборы с лозунгом «Голосуй или проиграешь! Голосуй – и победим!» Было двухэтапное голосование, когда пытались демократию строить. Был организован рок-концерт на стадионе «Машиностроитель». У меня с этими выборами остались такие воспоминания. Да. Я коренной пскович в третьем поколении. Просто я в начале 2000-х уехал, меня здесь не было 13 лет, я по всей стране работал, набирался опыта, а в 2016 году вернулся в Псков.

В этом году я буду голосовать в электронном виде, уже зарегистрировался. Это нормально и удобно, не надо никуда ходить. Технологии позволяют облегчить людям жизнь, поэтому я этим воспользовался. Не вижу в этом ничего плохого.

Управляющий общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Мега Холод», общественный помощник губернатора Псковской области Татьяна Кирилёнок:

У меня ассоциация с выборами – праздник, бутерброды с колбасой и с красной икрой, музыка, концерты. Это здесь у нас, в Крестах. В Доме офицеров был участок. Потом, когда мы уже переехали на Завеличье, в 26-й школе всегда были в буфетах бутерброды, и как раз тогда с дефицитными продуктами. Это был вообще просто праздник, концерты, музыка, то есть именно от самой процедуры голосования детские ассоциации очень хорошие. И тогда мне казалось, что мы решали что-то, хотя, вроде, бюллетень был с одной графой.

А сейчас это уже определенная процедура, которую в обязательном порядке нужно выполнить каждому гражданину. Нельзя не принимать участие в выборах.