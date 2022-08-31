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Культура

Более 200 человек станут участниками программы «День знаний с Пушкиным» в «Михайловском»

Лариса Антонова. Открытие Лицея (1985). Из фондов «Михайловского».

1 сентября в День знаний Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно проведёт культурно-просветительную программу для школьников — «День знаний с Пушкиным». В этот раз её участниками станут более двухсот человек: учащиеся средних и старших классов Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина и санаторной школы-интерната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Встречи, занятия и экскурсии пройдут по параллелям. В частности, ученики 10-х и 11-х классов отправятся на тематическую экскурсию в мемориальную усадьбу предков поэта — Ганнибалов, а 8-классники — в Святогорский монастырь.

Для учащихся 9-х классов организуют прогулки-беседы по фондовым выставкам в Научно-культурном центре («Борис Михайлович Козмин. Жизнь, творчество, судьба...», к 85-летию художника); «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...», к столетию музея). После дети отправятся на экскурсию «Исторический центр и улицы поселка Пушкинские Горы».

Шести- и семиклассников в рамках «Дня знаний с Пушкиным» ждёт программа, посвящённая столетию Пушкинского Заповедника, 60-летию открытия музея в Тригорском и 45-летию открытия музея в Петровском с показом документального фильма «Хранитель» о легендарном музейщике и их великом земляке С. С. Гейченко.

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