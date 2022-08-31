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Общество

О проектах ТОС «Первоцвет» рассказали Михаилу Ведерникову в Пустошке

31 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочим выездом в Пустошкинском районе. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Первым объектом, который посетил губернатор, стало ТОС «Первоцвет» в Пустошке, которое благоустроило дворовую территорию на средства выигранного гранта. В прошлом году были проведены работы по обустройству пешеходных дорожек и освещения, обустроены клумбы, в этом году во дворе появилась детская площадка.

Глава администрации городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов отметил, что жители Пустошки внесли инициативный проект замены уличных светильников на энергосберегающие светодиодные лампы. На грантовые средства были заменены светильники.

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