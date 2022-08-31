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Спорт

Псковской области впервые выделили федеральные средства на обновление спортшкол

Фото из группы псковской спортивной школы «Ника» в соцсети «ВКонтакте»

Псковская область впервые в новейшей истории страны получила федеральное финансирование на закупку профессионального оборудования и инвентаря для спортшкол, сообщает ТАСС со ссылкой на врио председателя комитета по спорту Псковской области Елену Чернышову.

Размер субсидии составил почти 9 млн рублей, это позволило обновить материальную базу школ, ведущих подготовку спортсменов в олимпийских видах спорта. Речь идёт о двух спортшколах: «Ника» смогла купить лодки для занятий академической греблей, а легкоатлетическая школа «Надежда» купила оборудование для длинных метаний.

Елена Чернышова подчеркнула, что академическая гребля и лёгкая атлетика – одни из самых массовых видов спорта в Псковской области. «Например, в школе «Ника» почти 450 воспитанников. Ранее учреждение получило 18 новых лодок. А благодаря федеральной поддержке мы завершили укомплектование школы инвентарём и оборудованием. Теперь учреждение полностью отвечает олимпийским требованиям, что крайне важно, так как псковские гребцы нацелены на олимпийские медали и неоднократно занимали призовые места в соревнованиях самого высокого мирового уровня», – сказала она.

Елена Чернышова также добавила, что до конца года средства направят на модернизацию школ олимпийского резерва по футболу и плаванию – в Великих Луках и Пскове соответственно.

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