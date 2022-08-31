Сергей Кравцов рассказал о новых обязательных предметах в школах России

14:08, 31 августа 2022, ПАИ

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В российских школах появятся дополнительные образовательные программы с нового учебного года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в прямом эфире общероссийского родительского собрания сегодня, 31 августа.

Во всех школах страны введут уроки «Разговоры о важном», которые будут проходить каждый понедельник с 5 сентября. Их целью является духовное развитие детей и формирование нравственных ценностей. Уроки будут проводить классные руководители, но Сергей Кравцов подчеркнул, что в данном воспитательном процессе должны участвовать и сами родители.

Историческое обучение с этого года будет начинаться с первого класса. При этом дополнительный урок вводить не планируют, просвещение будет проводиться в рамках уже существующих предметов.

Для 10-х и 11-х классов также изменится программа изучения истории. На уроках будут реализовывать мировоззренческий курс «Россия – моя история».

Министерство просвещения России дополнительно разработало программы внеурочной деятельности, дети смогут изучить комплекс занятий по формированию навыков для жизни. На нём ребятам расскажут о финансовой грамотности и предпринимательской деятельности.