Каким будет сентябрь в Псковской области, рассказал синоптик

14:15, 31 августа 2022, ПАИ

1 сентября в Пскове будет прохладно, но уже на следующей неделе потеплеет до +18. Такая же картина будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, прогнозирует его главный синоптик Александр Колесов.

В последних числах августа после аномальной жары погоду в Псковской области, как и в соседней Ленинградской, испортил циклон «Орнелла». Регион останется под его влиянием и в начале осени. Затем погода постепенно восстановится, температура воздуха будет подниматься. Циклон уже уходит к Вологодской области. Скорее всего, в интенсивности осадков появятся перерывы: дождей будет то больше, то меньше.

На праздничные линейки школьникам придётся одеваться теплее: 1 сентября температура воздуха будет очень низкой – не более +10...+12 градусов, к тому же день будет дождливым.

После существенные осадки прекратятся, и вслед за волной холода придёт тепло. В первую неделю осени воздух прогреется до +16...+18 градусов.