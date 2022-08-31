Министр просвещения РФ объяснил, могут ли школы собирать деньги на капремонт

15:31, 31 августа 2022, ПАИ

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Проблема сбора средств на капитальный ремонт в школах сохраняется уже долгое время. О законности подобных действий со стороны образовательных учреждений рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в прямом эфире общероссийского родительского собрания сегодня, 31 августа.

«Сборов быть не должно – это уголовное дело. Нужно информировать нас и правоохранительные органы. Это всё полностью обеспечивается бюджетом за счёт президентской программы, у нас 500 млрд рублей на ремонт 7 300 школьных зданий», – подчеркнул министр просвещения.

Сергей Кравцов также заявил, что текущие ремонты в региональных школах должны проводиться на основе средств из бюджетов соответствующих регионов. При этом родители могут контролировать данный процесс и принимать участие в обсуждении дизайн-проектов школ и их техническом оснащении.