Замминистра просвещения РФ ответила на вопрос об отмене ЕГЭ

15:21, 31 августа 2022, ПАИ

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Вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) задали в ходе Общероссийского родительского собрания. В прямом эфире на него ответила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

По её словам, система данного экзамена представляет собой независимую оценку знаний учащихся в виде понятного и прозрачного механизма. Это позволяет комплексно оценивать результаты учеников и даёт возможность ребятам из других регионов поступить в престижные вузы страны.

В связи с этим отмена Единого государственного экзамена не планируется, но его система будет развиваться и модернизироваться.

«Не надо демонизировать ЕГЭ», – подытожила Татьяна Васильева.