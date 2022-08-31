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Общество

билайн обновил своё «облако»

Импорт из других хранилищ стал удобнее, можно включить «тёмную тему», оформить ежемесячную подписку и посмотреть подборку воспоминаний.

«Облако билайн» получило большое обновление. Перенести свои данные из Dropbox и Google Drive теперь можно и в приложении, и на сайте cloudbeeline.ru всего за пару кликов.

«Облако» научилось собирать лучшие моменты из жизни пользователя и превращать их в «воспоминания» — автоматически созданную «историю» с фото и видео. Её можно отправить друзьям и близким или создать из подборки отдельный альбом и добавить в него другие удачные моменты.

Теперь абоненты могут оформить ежемесячную подписку и оплачивать хранилище сразу на 30 дней — так удобнее контролировать свои расходы и проверять детализацию.

5 Гб по-прежнему доступны бесплатно всем абонентам билайна. Увеличить хранилище и оплатить подписку можно прямо с баланса: 250 Гб за 150 ₽/месяц, 500 Гб за 240 ₽/месяц и 1 Тб за 360 ₽/месяц. Возможность посуточной оплаты сохранится — 3, 5, 8 и 12 ₽/сутки соответственно.

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