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Общество

Михаил Ведерников положительно оценил активность жителей Пустошки в реализации местных инициатив

31 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочей поездкой в Пустошкинском районе. Глава региона начал с общения с представителями территориального общественного самоуправления (ТОС) «Первоцвет», которое объединяет жителей двух многоквартирных домов на улице Октябрьской в Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представитель «Первоцвета» Нэлла Петрова рассказала губернатору, что ТОС организовано по инициативе местных жителей в прошлом году. Тогда же они выиграли первый грант на проект благоустройства придомовой территории. Средства были направлены на обустройство пешеходных дорожек, планировку, выравнивание территории, установку скамеек и освещение двора декоративными экономичными светильниками. Успешно реализовав один проект, местные жители в 2022 году снова подали новую заявку на грант. Благодаря победе в конкурсе во дворе появилась новая детская игровая площадка.

«Теперь у нас чудесно, комфортно и уютно», – отметила представительница ТОС и показала губернатору фотографии, как выглядел двор до благоустройства.

Михаил Ведерников положительно оценил усилия пустошан, а также поинтересовался их дальнейшими планами. Представители ТОС рассказали, что в следующем году будут подавать заявку на получение региональной поддержки для ремонта кровли подсобных помещений многоквартирных домов. «Со следующего года размер гранта и общую сумму поддержки мы планируем увеличивать, так что шансы на победу возрастут. Готовьте заявку, можно будет привести в порядок и крышу, и лестницу», – отметил губернатор и призвал их не останавливаться на достигнутом.

Программа поддержки ТОС действительно работает, заметил глава администрации городского поселения Юрий Кравцов. В Пустошке действуют три общественных самоуправления, ещё несколько регистрируются. Ведётся разъяснительная работа, чтобы граждане заинтересовались этим направлением деятельности.

В рамках рабочего выезда глава региона ознакомился ещё с одной реализованной инициативой пустошан. Юрий Кравцов представил проект замены старых уличных фонарей на новые светодиодные светильники, который стал победителем отбора в рамках инициативного бюджетирования. Средства на него выделены из регионального бюджета, бюджета городского поселения и инициативных платежей жителей города – в общей сложности более 3 млн рублей. Это позволило заменить порядка 300 светильников. Это в первую очередь позитивно сказалось на безопасности движения, особенно на перекрёстках. «И экономия энергии уже видна. Жители Пустошки также отмечают изменения в лучшую сторону», – заверил Юрий Кравцов.

Глава региона положительно оценил работу администрации городского поселения в вопросе реализации важных для пустошан проектов. Михаил Ведерников также добавил, что средства экономии, которая сложилась от реализации проекта, останутся в городском поселении, что позволит полностью заменить все устаревшие светильники.

В рабочем выезде губернатора сопровождали депутат Псковского областного Собрания Виктор Иващенко, руководство управления по местному самоуправлению правительства области, представители муниципальной власти – администрации городского поселения Пустошка и другие приглашённые.

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