Дожди и до 16 градусов тепла обещают псковичам 1 сентября

15:19, 31 августа 2022, ПАИ

1 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём — от +11 до +16.

Атмосферное давление низкое.