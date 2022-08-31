Дожди и до 16 градусов тепла обещают псковичам 1 сентября
1 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём — от +11 до +16.
Атмосферное давление низкое.
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