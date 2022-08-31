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Песков рассказал, как его дочь пострадала от телефонных мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как его дочь Елизавета пострадала от телефонных мошенников, которым удалось снять средства с её банковских карт. По словам представителя Кремля, служба безопасности банка сработала оперативно и средства удалось вернуть. Историю о том, как сложно противостоять силе убеждения, Песков рассказал, выступая на просветительском марафоне «Знание». Об этом пишет ТАСС.

«У меня дочка попалась в прошлом году [на уловки телефонных мошенников]. Уж сколько я ей говорил! Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИН-коды и так далее, и у неё с двух карточек сняли деньги», – рассказал пресс-секретарь, подчеркнув, что его дочь осведомлена о том, как опасно разглашать персональные данные. «И я, и банковские представители ей очень много и детально рассказывали, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. Но сила убеждения побеждает иногда знание», – посетовал Песков.

В этой ситуации он отметил оперативную реакцию службы безопасности банка. «Хорошо, кстати, тогда службы безопасности банков очень быстро среагировали: она обратилась – и удалось ей все деньги вернуть», – сказал пресс-секретарь президента и добавил, что ему неизвестно, были ли те мошенники задержаны.

Представитель Кремля призвал участников марафона «Знание» опасаться тех, кто использует силу убеждения в недобрых целях. По его словам, талант убеждать, как и всё в мире, может использоваться не только во благо. «Вы знаете талантливых мошенников. Наверняка многим из вас звонили по телефону банковские хулиганы, банковские мошенники. Вас всех предупреждают родители, что не нужно вводить ПИН-код, не нужно никому ничего сообщать, что из банков никто не звонит, но многие из вас всё равно когда-то на это велись, – заметил Песков. – Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не с благой, а с преступной целью, но они владеют этим талантом абсолютно филигранно».

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