Летние сорта груш представит на «Вкусной пятнице» РСХБ фермер из Палкинского района

16:36, 31 августа 2022, ПАИ

2 сентября с 11:00 до 15:00 на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка псковичи смогут приобрести груши летних сортов «Чижовская» и «Лада». Мероприятие пройдёт в главном офисе РСХБ по адресу г. Псков, ул. Некрасова, 44а.

«Сорта груш, выведенные в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, проверены временем. Эти вкусные и сочные груши широко распространены в средней полосе России и прекрасно вызревают в нашем климате», — прокомментировала фермер из Палкинского района Псковской области Елена Гришина.

Напомним, что Елена Гришина заложила сад в дер. Зайцево Палкинского района два года назад. Сейчас в её хозяйстве более 10 тысяч яблонь и груш. Причём исполнить давнюю мечту о собственном деле на земле глава хозяйства смогла только тогда, когда вышла на пенсию.

«Яблоки и груши на площади 9 гектаров я выращиваю без использования химических средств», — с гордостью подчёркивает фермер.

Помимо плодового сада, в хозяйстве имеется маточник клоновых подвоев яблони и питомник саженцев яблони, груши, вишни, смородины и рассады клубники.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям — попробовать и приобрести продукты в традиционном очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Своё Родное».