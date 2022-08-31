Великие Луки официально стали столицей спортивного воздухоплавания

16:48, 31 августа 2022, ПАИ

Великие Луки официально стали столицей спортивного воздухоплавания. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания! Теперь уже официально. Такой товарный знак прошёл экспертизу. Вместе с региональным отделением Федерации воздухоплавательного спорта была проделана большая работа, она длилась почти год. Мы получили положительный результат. Теперь предстоит пройти процедуру регистрации товарного знака», – отметил он.

Глава Великих Лук уточнил, что предложение о создании и регистрации бренда «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания» прозвучало от жителей города, которые каждое лето с нетерпением ждут феерию полётов аэростатов.

«Наш город уже более четверти века встречает воздухоплавателей из разных уголков мира. Насладиться полётом аэростатов к нам приезжают жители из самых разных уголков Псковщины и нашей великой страны. Уверен, что регистрация товарного знака позволит развить новые направления воздухоплавательного движения в Великих Луках», – заключил глава города.