Псковские специалисты в сфере АПК принимают участие в международной выставке «Агрорусь-2022»

17:05, 31 августа 2022, ПАИ

Представители комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области и АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» принимают участие в 31-й Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2022». Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2022 году тематический фокус выставки направлен на агропищевую индустрию. В рамках мероприятия встретились компании всех звеньев цепочки – от сырьевой базы до реализации продукции.

Специалисты отрасли обсуждают вопросы цифровизации сельскохозяйственного производства и импортозамещения, развития деревень и малого аграрного бизнеса, привлечения в АПК молодёжи. Кроме того, в деловой программе мероприятия, посвящённые внедрению и популяризации новых научных подходов к повышению урожайности в России и современным программам контроля качества продукции.

В рамках выставки проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которой представлена продукция производителей, в том числе из Псковской области.

«Агрорусь-2022» – ключевой конгрессно-выставочный проект, направленный на развитие агропромышленной инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности CЗФО и расширение межрегионального и международного сотрудничества субъектов Российской Федерации.