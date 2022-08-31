Сентябрь: работа над ошибками

17:08, 31 августа 2022, ПАИ

Астрологический прогноз на первый осенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Наталья Барановой.

Интересный сентябрь нас ждёт: большинство планет находятся в ретроградном движении. А это значит, что неизбежно возвращение к старым, казалось бы, давно закрытым темам. И работа над ошибками.

Школьникам, можно сказать, повезло. Меркурий, который отвечает за процесс усвоения знаний, скорость мышления и образовательный процесс в целом, разворачивается в ретродвижение 10 сентября. Случилось бы это неделей раньше – пришлось бы весь год переписывать контрольные и пересдавать экзамены. Ведь по положению планет 1 сентября судят, как сложится весь учебный год.

Но всё-таки родителям школьников следует иметь в виду, что адаптация к учебному процессу в этот раз пойдёт медленнее, чем обычно. Особенно сложно будет привыкнуть к новой жизни и к новым правилам первоклашкам.

Если в сентябре вы планируете какие-то серьёзные изменения в работе и бизнесе, лучше всего успеть с ними в первую неделю месяца, до 7 сентября. Это особенно актуально, если вы работаете в сфере информации, связи, рекламы, транспорта, логистики, образования и торговли. Меркурий, как известно, начинает тормозить за 3-4 дня до даты своего разворота.

Также аспекты новолуния, которое произошло 27 августа, говорят о том, что новые начинания могут пойти не так быстро и гладко, как бы нам хотелось. Можно натолкнуться на сопротивление со стороны внешней среды, конфликты с окружающими и даже самосаботаж. Наиболее вероятен такой сценарий: стартануть удалось быстро и резко, но на беспрепятственное развитие процесса во времени уже не хватило энергии. Поэтому лучше пойдут дела, которые и не предполагали долгосрочности и сложных многоходовок.

В целом сентябрь хорош для того, чтобы заняться вопросами здоровья, начать обучение, которое вы долго по тем или иным причинам откладывали, пойти на курсы повышения квалификации, начать внедрять в свою жизнь полезные привычки на постоянной основе, навести порядок в делах, отказаться от неработающих алгоритмов, пересмотреть свои отношения с партнёрами, возобновить старые связи. А вот для смены работы, вида деятельности или открытия нового направления в бизнесе сентябрь – неподходящее время. Если вы всё-таки, вопреки звёздной погоде, решаетесь на серьёзные изменения в жизни, будьте готовы к проволочкам и препятствиям.

Напоминаю также, что период ретро-Меркурия – подходящее время, чтобы сбыть залежалый товар. Сделайте небольшую скидку – и, вполне возможно, в этот раз удастся освободить свои склады. Особенно актуально, если вы торгуете косметикой, одеждой, парфюмерией, товарами для женщин.

Ну и не забываем о том, что во время ретроградного Меркурия нужно внимательнее относиться ко всей входящей информации. Если есть хоть малейшие сомнения в её правдивости, стоит перепроверять. Внимательно читаем все документы, под которыми ставим подпись. Если отправляемся в путешествия и поездки, даже краткосрочные, закладываем время на задержки.

Для личной жизни сентябрь не самое простое время. Большую часть месяца, с 5 по 29 сентября, планета любви Венера в знаке своей слабости – в Деве. Мы становимся более придирчивыми, критичными, прагматичными и прижимистыми. Единственный плюс – можем взглянуть на партнёра без розовых очков и трезво оценить перспективы отношений. Две недели в середине месяца, с 8 по 22 сентября, Венера конфликтует с Марсом, а это значит, если в ваших отношениях есть острые углы и сложные моменты, ждите обострения. Ссоры могут быть очень жаркими!

Пик может прийтись на полнолуние 10 сентября. Будьте готовы к тому, что вы узнаете тайны о своей второй половинке, которые знать совсем не хотели.

Этот период также чреват непредвиденными расходами, может выходить из строя бытовая техника, ломаться автомобиль. Лучше заранее позаботиться о подушке безопасности.

В последнюю неделю сентября возрастает риск столкнуться с мошенничеством. А вот последние две недели сентября – это хороший период, чтобы сдвинуть давно заглохшие дела с мёртвой точки. Но потребуется упорство и терпение.

Вернёмся к ретроградным планетам. О ретроградности Сатурна и Юпитера я подробно писала в своих летних прогнозах. Напомню вкратце: они влияют на социальные процессы – изменения в законах, в статусе персон, занимающих высокое положение, проблемы с получением виз и выездом за границу. Что мы сейчас и наблюдаем. В сентябре эти процессы получат своё развитие и продолжение.

В конце августа ещё одна планета – Уран – перешла в ретроградную фазу. А до этого развернулись ещё две высшие планеты – Нептун и Плутон. Так что теперь мы имеем полный комплект. В этом случае можно говорить уже об изменениях в жизни целых государств и даже континентов. Не исключены перемены во власти, изменения границ, социальные потрясения. Процессы, которые мы будем наблюдать в ближайшие полгода, вполне способны в перспективе изменить жизнь всего человечества.