Календарь красоты и здоровья на сентябрь

10:02, 06 сентября 2022, ПАИ

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость. Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на первый осенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

До 17 сентября и 27-30 сентября благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

С 19 по 26 сентября благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

Самые лучшие дни для разгрузочных - 24, 25, 26 сентября.

ВАЖНО! Весь сентябрь Сатурн находится в ретроградном движении. Это время неблагоприятно для серьезных медицинских манипуляций в стоматологии и любых хирургических операций, затрагивающих костную систему и суставы. Речь, разумеется, не идет о простом лечении зубов, особенно, если требуется экстренное вмешательство врача. В первую очередь, рекомендации касаются протезирования и установки имплантов. Зато этот период хорош, чтобы исправлять неудачную работу докторов в прошлом, как устранять мелкие огрехи, так и ложиться на повторные хирургические операции.

Если в этот период вам не повезёт и вы получите перелом, следует иметь в виду, что кости будут срастаться медленно и неудачно, возрастает риск повторных операций и ошибок медиков.

Весь сентябрь Юпитер находится в ретроградном движении. Полезны процедуры по очистке печени и желчного пузыря.

ВАЖНО! Почти весь сентябрь Меркурий находится в ретороградном движении. В этот период не рекомендуется менять мастеров маникюра и педикюра. Можно возвращаться к старым проверенным мастерам.

ВАЖНО! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.