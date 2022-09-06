Календарь красоты и здоровья на сентябрь
Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость. Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на первый осенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.
- До 17 сентября и 27-30 сентября благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.
- С 19 по 26 сентября благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.
- Самые лучшие дни для разгрузочных - 24, 25, 26 сентября.
ВАЖНО! Весь сентябрь Сатурн находится в ретроградном движении. Это время неблагоприятно для серьезных медицинских манипуляций в стоматологии и любых хирургических операций, затрагивающих костную систему и суставы. Речь, разумеется, не идет о простом лечении зубов, особенно, если требуется экстренное вмешательство врача. В первую очередь, рекомендации касаются протезирования и установки имплантов. Зато этот период хорош, чтобы исправлять неудачную работу докторов в прошлом, как устранять мелкие огрехи, так и ложиться на повторные хирургические операции.
Если в этот период вам не повезёт и вы получите перелом, следует иметь в виду, что кости будут срастаться медленно и неудачно, возрастает риск повторных операций и ошибок медиков.
Весь сентябрь Юпитер находится в ретроградном движении. Полезны процедуры по очистке печени и желчного пузыря.
ВАЖНО! Почти весь сентябрь Меркурий находится в ретороградном движении. В этот период не рекомендуется менять мастеров маникюра и педикюра. Можно возвращаться к старым проверенным мастерам.
ВАЖНО! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.
- 6, 7 сентября - скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика - компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.
- 8, 9 сентября - креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.
- 10, 11 сентября - чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.
- 12, 13 сентября - активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки.
- 14, 15 сентября - скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Уязвимы шея, уши, шитовидка, горло. Профилактика - полоскание, ингаляции.
- 16, 17, 18 сентября - маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, легкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.
- 19, 20 сентября - уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок.
- 21, 22, 23 сентября - окрашивание и наращивание волос, сложные прически, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шоппинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезенка.
- 24, 25 сентября августа - любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Уязвим кишечник.
- 26, 27, 28 сентября - работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шоппинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.
- 29, 30 сентября - депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жесткий массаж. Для любителей экстрима - стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.