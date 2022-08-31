1 сентября в Пскове запретят продавать алкоголь
1 сентября, в День знаний, в Пскове будет запрещена продажа алкогольной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
Согласно постановлению правительства Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», запрет действует с 10:00 до 22:00 1 сентября.
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