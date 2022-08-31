Несколько келий XIII века нашли археологи на берегу реки в Пскове

17:36, 31 августа 2022, ПАИ

Один из горизонтов культурного слоя, исследованный на Мстиславских раскопках в Пскове у старой ТЭЦ, относится к периоду существования псковского подворья Псково-Печерского монастыря.

Согласно описи Печерского подворья XVI века, на монастырской территории находилось 14 келий, где жили 12 священников и старцев, 20 «слуг и служебников». При раскопках открыта одна из келий подворья — слегка заглублённая в землю постройка площадью 2 х 3 м. Основную часть постройки занимала печь, служившая также и постелью. Псковской агентство информации подробно писало об этом здесь.

Южнее, вне территории Псково-Печерского подворья, найдены несколько келий XIII века — небольшие, особножительные (для одного монаха), вмещающие только печь и деревянную лежанку.

На первом фото — заглублённые в землю части кельи и кладовой для хранения съестных припасов, относящиеся к Псково-Печерскому подворью, XVI век; на втором фото — руины кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печерскому подворью.

Обо всех сокровищах раскопов у Мстиславской башни читайте здесь.