Два футбольных поля профессионального уровня появились в Псковской области

17:36, 31 августа 2022, ПАИ

Два первых футбольных поля профессионального уровня создали в Псковской области за счёт участия в нацпроекте «Демография», сообщает ТАСС со ссылкой на врио председателя регионального комитета по спорту Елену Чернышову.

Футбольные поля появились в Пскове и Великих Луках. Строительство спортивных объектов обошлось в 40 млн рублей, средства выделили из федерального бюджета.

«У нас есть две школы – «Стрела» в Пскове и «Экспресс» в Великих Луках, которые специализируются на футболе и показывают высокие результаты. И как раз в этих двух муниципалитетах мы и возвели профессиональные футбольные поля. Причём это не просто качественное покрытие для игры, это целые комплексы с легкоатлетическими дорожками, с помощью которых могут заниматься спортсмены любого уровня», – рассказала Елена Чернышова.

Она также подчеркнула, что для Псковской области развитие футбола – крайне важная задача, так как в регионе это массовый вид спорта. Поэтому создание футбольных полей позволит существенно повысить качество подготовки детей и привлечь к тренировкам ещё больше ребят, уточнила Елена Чернышова.