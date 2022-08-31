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На проспекте Ленина в Великих Луках прохожие оказали помощь эпилептику

Прохожие вызвали скорую медицинскую помощь. Фото: Telegram

На проспекте Ленина в Великих Луках рядом с «Магнитом» у мужчины случился эпилептический приступ. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, сообщает Telegram-канал Luki-News.

Что делать, если у человека случился эпилептический приступ:

1. Положить под голову одеяло, подушку или валик из одежды, чтобы предотвратить биение головой о твёрдую поверхность;

2. Освободить шею и грудную клетку от сдавливающих предметов и одежды (галстука, рубашки, шарфа);

3. Аккуратно повернуть голову пациента на бок и придерживать её, чтобы свести к минимуму риск вдыхания или пассивного заброса рвотных масс, собственной слюны;

4. Вызвать скорую помощь;

5. Не засовывать в рот пострадавшего никаких мягких и твёрдых предметов, не размыкать насильно рта;

6. Не удерживать руки и ноги при приступе;

7. После судорог человек не сразу приходит в себя. Продолжать аккуратно поддерживать голову, повёрнутой в сторону до приезда скорой.

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