На проспекте Ленина в Великих Луках прохожие оказали помощь эпилептику

18:32, 31 августа 2022, ПАИ

На проспекте Ленина в Великих Луках рядом с «Магнитом» у мужчины случился эпилептический приступ. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, сообщает Telegram-канал Luki-News.

Что делать, если у человека случился эпилептический приступ:

1. Положить под голову одеяло, подушку или валик из одежды, чтобы предотвратить биение головой о твёрдую поверхность;

2. Освободить шею и грудную клетку от сдавливающих предметов и одежды (галстука, рубашки, шарфа);

3. Аккуратно повернуть голову пациента на бок и придерживать её, чтобы свести к минимуму риск вдыхания или пассивного заброса рвотных масс, собственной слюны;

4. Вызвать скорую помощь;

5. Не засовывать в рот пострадавшего никаких мягких и твёрдых предметов, не размыкать насильно рта;

6. Не удерживать руки и ноги при приступе;

7. После судорог человек не сразу приходит в себя. Продолжать аккуратно поддерживать голову, повёрнутой в сторону до приезда скорой.