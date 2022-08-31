Ветврач: Будьте внимательными к своему питомцу и вы поймёте, что ему требуется помощь

21:01, 31 августа 2022, ПАИ

Сегодня в России отмечают День ветеринарного работника. Корреспондент ПАИ побеседовала с псковским ветврачом Татьяной Стукошиной о буднях тех, кто помогает животным.

Чаще всего на станцию привозят домашних животных: кошки, собаки, грызуны. Но врачи имеют опыт работы с любыми животными: крупным рогатым скотом, свиньями, животными из приезжающих цирков.

«От укусов и когтей спасаемся сумками-фиксаторами, специальными воротниками, просим подержать хозяев. Меня после наркоза один раз укусила собака за лицо», – рассказала ветврач.

Чаще всего хозяева обращаются с нарушением пищеварения своего питомца. Это связано с тем, что многие импортные элитные корма ушли из России, и животные стали получать иной корм. Кроме того, у пациентов выявляют новообразования различных этиологий, и, к сожалению, много травм летом – окна открыты, питомцы выпадают из окон и балконов.

«Осенью и зимой лечим четвероногих пациентов от блох, простудных заболеваний, кожных заболеваний. Последнее связано с тем, что тротуары и дороги посыпают специальными смесями.

Работаем посменно. Два дня одни доктора работают, два – другие. Восемь докторов ветеринарной государственной службы работает на Псков. Есть ещё частные, но у нас – восемь человек. Режим работы с 9:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00.

Желательна предварительная запись по телефону, так вы будете меньше ожидать приёма. Но болезнь, естественно, не спрашивает записи, поэтому принимаем и экстренно», – сообщила Татьяна Стукошина.

В день на станцию, бывает, приходит до 50 человек на дежурную смену. Но может быть и больше. Количество обращений предсказать трудно. Если животному требуется безотлагательная помощь, то его берут на приём первым.

«Человек не всегда заражается от животного. Животное тоже может заразиться от человека. Например, при простудных заболеваниях, когда животное, кашляет или чихает, мы всегда спрашиваем: не болел ли кто-то из домочадцев.

А человек может заразиться, к примеру, бешенством, токсоплазмозом, лептоспирозом, некоторыми кожными заболеваниями.

Будьте внимательными к своему питомцу, и вы сможете по изменению поведения понять, что ему требуется помощь», – пожелала псковичам ветеринарный врач.