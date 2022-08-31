В Куньинском районе ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введён в Куньинском район, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага – сельское поселение «Куньинская волость» Куньинского района, а также на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.
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