После реставрации интерьеры колокольни Троицкого собора изменятся

21:35, 31 августа 2022, ПАИ

Интерьеры колокольни Троицкого собора Псковского кремля изменятся в ходе реставрации, сообщили в АНО «Возрождение».

Проектом реставрации предусмотрено возвращение помещениям звонницы первоначального облика. В ходе работ будут демонтированы все перегородки, построенные в новейшее время.

Самим стенам вернут первоначальный облик. Удалят множество слоев штукатурки. Откроют природный камень, из которого построена колокольня.

Будут подведены современные коммуникации. Электропроводку разместят так, что она не будет видна на стенах.

Планируется изготовление специальных светильников, которые будут корреспондироваться с историческими интерьерми.

Колокольня Троицкого собора входит в ансамбль Псковского Кремля. Построена на фундаментах средневековой оборонной башни. Для реставрации выбран облик колокольни, зафиксированный в фотодокументах и чертежах на конец XIX века.