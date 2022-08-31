В Плюссе откроют памятный знак детям войны и малолетним узникам
Жителей и гостей Плюссы приглашают на церемонию открытия памятного знака, посвященного детям войны и малолетним узникам. Об этом ПАИ сообщили в администрации Плюсского района.
Мероприятие пройдёт 2 сентября (пятница) в 11 часов 00 минут по адресу: Плюсса, ул. Валерии Гнаровской, д. 10.
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