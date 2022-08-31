Сбор денег с родителей на ремонт школ недопустим

22:57, 31 августа 2022, ПАИ

Нельзя собирать деньги с родителей на ремонт школ, пояснила «Российская газета».



Точки над i в вопросе расставил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», – заявил чиновник.



Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, а регионы проводят текущие ремонты за счет своих бюджетов, заявил чиновник



Он также добавил, что за пять лет за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 7 300 школ и порядка 4 000 – за счет региональных. При этом родители, по его словам, могут контролировать ход капремонта, а также участвовать в дизайн-проекте, выборе цвета стен, мебели и оборудования.



Отметим, что взимание денег с родителей на определенные нужды – устоявшаяся и распространенная практика в школах. Помимо ремонта деньги взимаются на мероприятия по охране, покупку новой техники, мебели, средств для уборки, питание в столовых, а также учебные и методические материалы.



При этом, как правило, обязанности по сбору возлагают на родительские комитеты.



Между тем, запрет на любого рода сборы денег в школах и детсадах закреплен в Конституции России и в Федеральном законе «Об образовании в РФ». Согласно этим документам, в школьных учреждениях недопустимо собирать деньги с родителей и запрашивать материальную поддержку.



В 2017 году Общественная Палата РФ создала горячую линию, куда можно было обратиться с вопросами о денежных сборах в школах.