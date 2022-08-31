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Борис Елкин осмотрел в округе №9 «Пентагон»

Борис Елкин побывал в округе №9. Фото: Telegram

Глава администрации Пскова Борис Елкин побывал на округе №9, где расположен большой двор на Коммунальной 50, 52, 52А и Западной 9, 9А, 1, в народе «Пентагон». Территория ожидает очереди на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Тем временем асфальт совсем пришел в негодность.

Из-за высокой стоимости работ решено разбить ремонт на два этапа. Сначала будет приведена в порядок большая часть проезда и парковка. Работы планируется начать в этом году. Следующим этапом станет обустройство зоны внутри двора.

«Вместе с депутатами Псковской городской Думы Юлией Пожидаевой и Псковского областного собрания Юрием Сорокиным осмотрели двор на Юбилейной, 60. Здесь появилась детская площадка, которую тут же облюбовали дети. «Просит» обновления и спортивная зона для подростков. Посоветовал депутатам помочь жителям создать ТОС. Это хорошая возможность привлечь от 250 тысяч рублей на такие нужды.

Обсудили и несколько вопросов по улучшению дорог. В этом году отремонтировано несколько проездов, в том числе возле рынка «Нива», – рассказал Борис Елкин в своём Telegram.

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