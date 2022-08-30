Губернатор Псковской области обратил внимание на состояние детского сада «Светлячок» в Изборске

23:46, 31 августа 2022, ПАИ

Один из сотрудников фермы «Изборский страус» вчера обратил внимание на состояние детского сада «Светлячок» в Изборске. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил заехать и посмотреть всё на месте.

«Здание действительно ветхое и требует или капитального ремонта, или нужно строить новый сад.

Отдельно воспитатели попросили горку и новую детскую площадку. Тем же вечером оперативно всё доставили по адресу (надеюсь, администрация района оперативно её установит). Также дал поручение отремонтировать крышу», – написал глава региона в Telegram.

«Что касается самого здания – очевидно, нужно принимать системное решение: капремонт или строительство нового сада. Проработаем варианты и примем решение в ближайшие две недели», – пообещал рассмотреть вопрос Михаил Ведерников.