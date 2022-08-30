Губернатор Псковской области обратил внимание на состояние детского сада «Светлячок» в Изборске
Один из сотрудников фермы «Изборский страус» вчера обратил внимание на состояние детского сада «Светлячок» в Изборске. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил заехать и посмотреть всё на месте.
«Здание действительно ветхое и требует или капитального ремонта, или нужно строить новый сад.
Отдельно воспитатели попросили горку и новую детскую площадку. Тем же вечером оперативно всё доставили по адресу (надеюсь, администрация района оперативно её установит). Также дал поручение отремонтировать крышу», – написал глава региона в Telegram.
«Что касается самого здания – очевидно, нужно принимать системное решение: капремонт или строительство нового сада. Проработаем варианты и примем решение в ближайшие две недели», – пообещал рассмотреть вопрос Михаил Ведерников.
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