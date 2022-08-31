Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского областного суда с 78-летней годовщиной со дня образования
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского областного суда с 78-летней годовщиной со дня образования.
«Суд играет важную роль в жизни Псковской области, способствуя реализации конституционных прав граждан, оказывая судебную защиту и независимое осуществление правосудия. Это важная и ответственная работа, которая обеспечивает верховенство закона, способствует сохранению мира и согласия в нашем обществе.
За годы своей деятельности Псковский областной суд завоевал высокий авторитет и доверие жителей региона.
Желаю коллективу суда и впредь успешно решать все стоящие задачи, сохранять верность служебному долгу, принципам законности и справедливости.
Крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов», - говорится в поздравительном сообщении главы региона.
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Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского областного суда с 78-летней годовщиной со дня образования
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