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Общество

Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского областного суда с 78-летней годовщиной со дня образования

Псковскому областному суду - 78 лет. Фото Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского областного суда с 78-летней годовщиной со дня образования.

«Суд играет важную роль в жизни Псковской области, способствуя реализации конституционных прав граждан, оказывая судебную защиту и независимое осуществление правосудия. Это важная и ответственная работа, которая обеспечивает верховенство закона, способствует сохранению мира и согласия в нашем обществе. 

За годы своей деятельности Псковский областной суд завоевал высокий авторитет и доверие жителей региона.
Желаю коллективу суда и впредь успешно решать все стоящие задачи, сохранять верность служебному долгу, принципам законности и справедливости. 

Крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов», - говорится в поздравительном сообщении главы региона.

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