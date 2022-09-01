Начинать уборку свёклы советует сегодня народный календарь

07:41, 01 сентября 2022, ПАИ

1 сентября отмечается память трёх мучеников Газских – Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Об этом сообщает calend.ru.

Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства. Во время гонений на христиан в царствование императоров Диоклетиана и Максимилиана Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрёкся от своей веры, а напротив, произнёс проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям. За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению. В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фёкла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

«На Фёклу именинница – свёкла», – говорили в народе и начинали уборку этого овоща. На Руси свёклу употребляли с древних времен – как белую, так и красную. Последнюю ценили больше, в том числе за целебные свойства. Ей приписывали «силу мягчительную, питательную, прохладительную, мочегонную и слабительную». Толчёные листья свёклы прикладывали к воспалённым глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.

Из свёклы готовили разнообразные блюда, в первую очередь супы – горячий наваристый борщ и холодную витаминную ботвинью. Квашеную свёклу – бураки – подавали зимой к варёной картошке.

На Фёклу подмечали, какой дует ветер: если с юга, то это сулило большой урожай овса. «Батюшка юг пустил ветер на овёс»; «Фёклин день пришёл, овёс дошёл», – говорили крестьяне.