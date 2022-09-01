Михаил Ведерников положительно оценил обновлённую поликлинику в Новоржеве

07:51, 01 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 31 августа посетил поликлиническое отделение Новоржевской районной больницы – филиала Пушкиногорской межрайонной больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поликлиника капитально отремонтирована. На эти цели начиная с 2021 года направлено около 10 млн рублей федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, были отремонтированы кровля, электросети, входная группа, второй и третий этажи поликлиники, а также система электроснабжения.

Сначала Михаил Ведерников осмотрел центральный холл, где располагается регистратура и инфомат для электронной записи к врачу. Затем поднялся на второй этаж, где в одном из кабинетов установлен новый рентгенаппарат стоимостью более 12 млн рублей. Он готовится к вводу в эксплуатацию, идёт работа над получением лицензии на проведение такого вида исследований.

«Старый аппарат давно требовал замены. Мы сделали передвижку в программе модернизации первичного звена и закупили технику в этом году. Тестовые испытания он уже прошёл. Аппарат отечественный, с комплектующими проблем не возникнет», – отметила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Также глава региона посетил физиотерапевтический кабинет, чтобы ознакомится с его оснащением. В прививочном кабинете губернатор пообщался с медицинским специалистом, которая рассказала, что сегодня люди приходили как на ревакцинацию от COVID-19, так и на прививку от гриппа. Медик подчеркнула, что вакцинация проводится и в выездном формате. Большую поддержку в этом оказывает новый автомобиль амбулаторной службы, который поликлиника получила в прошлом году.

«Ремонтом довольны?» – поинтересовался губернатор. Медицинский специалист отметила, что в обновлённых помещениях работать очень комфортно.

«Просторно и светло, медучреждение преобразилось после капремонта», – согласился губернатор по итогам осмотра.

Медучреждение вместе с главой региона посетил зампредседателя областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, депутат областного Собрания Андрей Михайлов, представители муниципального Собрания депутатов.

Напомним, трёхэтажное здание поликлиники 1982 года постройки рассчитано на 250 посещений в смену. В целом больница обслуживает четыре тысячи населения района и три тысячи жителей райцентра.