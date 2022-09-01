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Общество

80% пользователей иностранных музыкальных стримингов перешли на отечественные сервисы

К августу этого года 80 % пользователей зарубежных музыкальных стримингов, прекративших работу в России, перешли на российские аналоги. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании Kantar.

Так, наиболее популярной оказалась Яндекс.Музыка: на неё перешли 83 % бывших подписчиков Apple Music, 71 % пользователей YouTube Music и 65 % российской аудитории Spotify.

В целом общее легальное слушание музыки в рунете снизилось по сравнению с началом года минимально – с 83 % до 78 %.

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