80% пользователей иностранных музыкальных стримингов перешли на отечественные сервисы
К августу этого года 80 % пользователей зарубежных музыкальных стримингов, прекративших работу в России, перешли на российские аналоги. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании Kantar.
Так, наиболее популярной оказалась Яндекс.Музыка: на неё перешли 83 % бывших подписчиков Apple Music, 71 % пользователей YouTube Music и 65 % российской аудитории Spotify.
В целом общее легальное слушание музыки в рунете снизилось по сравнению с началом года минимально – с 83 % до 78 %.
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