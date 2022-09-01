Студенты российских вузов рассказали о своих ожиданиях по зарплате

08:54, 01 сентября 2022, ПАИ

Почти половина российских студентов сразу после выпуска из университета рассчитывает получить работу с зарплатой от 25 до 55 тысяч рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование АНО «Россия – страна возможностей» и Минобрнауки РФ.

По данным опроса, около трети респондентов, в свою очередь, рассчитывают зарабатывать после окончания вуза до 85 тысяч рублей, а 8 % – от 100 тысяч рублей и выше.

При этом 57 % из числа опрошенных после завершения учёбы планируют продолжать обучение. Искать постоянную работу собираются 61 %, а 13 % желают быть фрилансерами.

Добиться успешной самореализации и карьерного роста помогают молодым людям существующие центры карьеры, программы и треки российских ведомств и организаций, подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.

«Исследование подтвердило правильный вектор выстраивания современной системы профориентационной деятельности. Центры компетенций платформы «Россия – страна возможностей» стимулируют развитие у студентов надпрофессиональных компетенций. Вузовские центры карьеры обеспечивают практики, профстажировки и трудоустройство», – сказал он.