До +16 градусов прогнозируется в Псковской области в День знаний

09:04, 01 сентября 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 1 сентября, в День знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе днём составит от +11 до +16 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.