До +16 градусов прогнозируется в Псковской области в День знаний
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 1 сентября, в День знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе днём составит от +11 до +16 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди.
Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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