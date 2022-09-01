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Общество

До +16 градусов прогнозируется в Псковской области в День знаний

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 1 сентября, в День знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе днём составит от +11 до +16 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди. 

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

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