В России отменили 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре

09:09, 01 сентября 2022, ПАИ

В России с 1 сентября стали действовать новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей. Согласно постановлению правительства, отменяются 27 обязательных пунктов для проведения проверки. Таким образом, технических экспертов обяжут контролировать только 55 параметров, вместо прежних 82-х, пишет РИА Новости.

В частности, технический осмотр теперь не предусматривает контроль наличия в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Тем не менее, правила дорожного движения по-прежнему требуют, чтобы эти предметы находились в машине.

Также необязательными стали проверка подтекания масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, измерение уровня шума выхлопной системы, контроль правильности установки номеров, работы штатного противоугонного устройства, подачи стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозии элементов тормозной системы и наличия повреждений тормозных трубопроводов.

Однако вступившие в силу правила предусматривают и нововведения: так, при диагностике двигателя начнут проверять «подсос воздуха» или утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя).

Обязательный техосмотр личных легковых автомобилей отменили в начале этого года. Однако постановка на учет либо смена хозяина машины (если возраст транспортного средства превышает четыре года), а также внесение изменений в конструкцию автомобиля и замена основных его деталей по-прежнему требуют прохождение ТО.

