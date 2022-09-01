Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Северо-Западе России выпал первый снег

Осень в европейскую часть России пришла точно по расписанию, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На севере Мурманской области даже прошёл снег. Явление для начала сентября не то чтобы невероятное, но после рекордно жаркого лета как минимум неожиданное», – отметили синоптики.

Сегодня на Русской равнине станет ещё холоднее, предупредили они. «Обширный циклон пробился в нашу страну в начале недели и сейчас активно затягивает на европейскую территорию воздушные массы из акватории Северного Ледовитого океана. Ближайшие несколько суток станут пиком арктического вторжения», – рассказали в метеоцентре.

Ранее сообщалось, что в Псковской области температура воздуха 1 сентября составит от +11 до +16 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 сентября 2022

Более 1,6 тысячи студентов-очников поступили на первый курс в ПсковГУ
01 сентября 2022

Росгвардейцы проверили безопасность псковских школ перед праздником
01 сентября 2022

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём знаний
01 сентября 2022

Александр Котов: Образование – лучшее инвестирование в успешное будущее
01 сентября 2022

Какие законы вступают в силу в сентябре
01 сентября 2022

До +16 градусов прогнозируется в Псковской области в День знаний
01 сентября 2022

Студенты российских вузов рассказали о своих зарплатных ожиданиях
01 сентября 2022

Областные власти проработают заявку в Минстрой с проектом благоустройства парка Пустошки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...