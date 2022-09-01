На Северо-Западе России выпал первый снег

09:48, 01 сентября 2022, ПАИ

Осень в европейскую часть России пришла точно по расписанию, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На севере Мурманской области даже прошёл снег. Явление для начала сентября не то чтобы невероятное, но после рекордно жаркого лета как минимум неожиданное», – отметили синоптики.

Сегодня на Русской равнине станет ещё холоднее, предупредили они. «Обширный циклон пробился в нашу страну в начале недели и сейчас активно затягивает на европейскую территорию воздушные массы из акватории Северного Ледовитого океана. Ближайшие несколько суток станут пиком арктического вторжения», – рассказали в метеоцентре.

Ранее сообщалось, что в Псковской области температура воздуха 1 сентября составит от +11 до +16 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди.