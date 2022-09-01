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Общество

Александр Котов: Образование – лучшее инвестирование в успешное будущее

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей и родителей с Днём знаний и началом нового учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«День знаний в нашей стране традиционно отмечается как значимый всенародный праздник.  Оснований для такого отношения общества и каждого человека к началу нового учебного года несколько: уважение к труду педагогов, особая, ни с чем не сравнимая атмосфера школьной поры и студенчества, а главное – то влияние, которое обучение оказывает на становление и развитие личности.

Образование – это лучшее инвестирование в успешное будущее. Общая эрудиция, познание отдельных дисциплин, практические навыки, умение мыслить, обобщать и анализировать информацию, строить эффективные коммуникации – всё это приобретается в процессе учёбы и служит для построения успешной гармоничной жизни человека и, как следствие, для развития и процветания нашей страны.

От всего сердца желаю, чтобы начавшийся учебный год для всех был успешным. Пусть педагоги будут для своих учеников и студентов авторитетными и уважаемыми наставниками, а все, кто получает знания, относятся к учёбе как к увлекательному и интересному процессу, который каждый день дарит радость новых открытий», – говорится в поздравлении.

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