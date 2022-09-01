К 1 сентября в Псковскую область поступило 22 млн импортных цветов

10:38, 01 сентября 2022, ПАИ

22,1 миллиона импортных цветов поступило в Псковскую область к 1 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За август сотрудники ведомства проконтролировали 116,4 миллиона срезанных цветов, выращенных в 27 странах мира.

Значительная часть ввезённого объёма партий роз, гвоздик, альстромерий, хризантем, гербер, лилий, гипсофил, гладиолусов, маттиол и эустом, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении, Израиле, Эфиопии, ЮАР, Италии и Коста-Рике, поступила на территории Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены по адресам получателей», – прокомментировали в Россельхознадзоре.