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Программой школьных капремонтов от ЕР охвачены 75 субъектов РФ

Программой школьных капремонтов от ЕР охвачено 75 субъектов РФ, сообщает сайт партии «Единая Россия». Всего по федеральной программе капремонта в этом году будет отремонтировано 1 661 здание, напомнила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую «Единой России» поручил президент. С этого года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы – не просто обновлённые крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей: появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодёжи», – отметила она.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приёмке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.

Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.

Большинство регионов уже в августе выполнили план капремонта. Например, в Карачаево-Черкесской Республике программа реализуется в 23 школах. В этом году заканчиваются работы в 18 образовательных учреждениях, ещё пять зданий сдадут в 2023 году. В Новосибирской области в августе было сдано 10 школ, в Пензенской – 8, в Рязанской – 19. В Кизляре Республики Дагестан досрочно были завершены работы на двух объектах, в Твери одну школу сдали ещё в июле, ещё одну – в августе. Абсолютное большинство капитально отремонтированных зданий, где работы проводились в этом году, откроют свои двери 1 сентября.

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдёт в трёх тысячах школ. 64 % из них расположены в сельской местности и малых городах.

«В программу капитального ремонта школ, поддержанную «Единой Россией», вошли 33 учебных заведения Псковской области. В 29 школах ремонт должен быть завершён к учебному году, в четырёх – до конца года. Учебные заведения региона встретят школьников обновлёнными и модернизированными.

Депутаты всех уровней фракции «Единой России» контролируют капитальные ремонты на всех этапах. Партийцы входят в общественные советы по оценке качества выполняемых работ вместе с педагогами, родителями, представителями исполнительной власти. Важно, чтобы у наших детей была возможность получения качественного образования в комфортных условиях», – подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Новая школа», руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысячи школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ – от проекта до приёмки – проконтролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнены 72 положения (25 %).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них 150 млрд рублей – на строительство новых школ, 34,6 млрд рублей – на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей – на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей – на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей – на модернизацию почтовых отделений.

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