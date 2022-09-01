Творческие коллективы Витебской области выступят перед псковичами

10:34, 01 сентября 2022, ПАИ

4 сентября городской культурный центр приглашает псковичей и гостей города на мероприятия, посвящённые Дням Витебской области в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В 16:00 откроется выставка «Культурное наследие Витебской области». В экспозиции уникальные экспонаты из фондов Витебского областного краеведческого музея и областной библиотеки. На выставке можно познакомиться с документами и книгами XIV–XIX веков, с творчеством белорусских художников, факсимильными изданиями редких книг об этнических традициях и музыкальной жизни Витебска.

С 17:00 до 18:30 состоится концерт лучших творческих коллективов Витебской области – участников международного конкурса «Славянский базар», а также многократных победителей различных международных конкурсов.

Вход на мероприятия свободный.