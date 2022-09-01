Два дополнительных рейса автобуса № 4 с заездом в аэропорт введут в Пскове

10:45, 01 сентября 2022, ПАИ

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Два дополнительных рейса по городскому маршруту № 4 Рокоссовского – Учхоз с заездом в псковский аэропорт имени княгини Ольги введут со 2 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автобус № 4 будет отправляться от остановки на улице Рокоссовского в 6:04 и прибывать в аэропорт в 6:40. По вечерам отбытие будет осуществляться также от остановки на улице Рокоссовского в 23:30, в аэропорт автобус приедет в 00:02.

Ранее сообщалось, что в сентябре изменится расписание автобусов в псковские садоводческие товарищества.